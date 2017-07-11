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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 10:45

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 6 раз


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ по итогам первого полугодия 2017 года увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего по данным на 1 июля 2017 года банк выдал более 4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд рублей. Итоги июня обновили максимальные уровни 2017 года: объемы кредитования в этом месяце достигли 1,8 млрд рублей, прирост относительно майских показателей составил 20%.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, на протяжении 2017 года  банк стабильно входит в ТОП-15 рейтинга ипотечных банков («Высшую ипотечную лигу») Аналитического центра «Русипотека».

Ипотечные продукты банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – минимальный уровень ставок по кредитам составляет 9,9%.  В феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке, в мае – вошел в ТОП-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков. В рамках развития жилищного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитованы 1 154 застройщика и более 2 750 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: ипотека, уралсиб
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