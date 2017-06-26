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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 16:09

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,9%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем своим ипотечным программам. Ставки снижены на 0,5-0,75 процентного пункта в зависимости от программы кредитования.

Ставка по кредиту на приобретение строящегося жилья теперь составляет от 9,9% до 11% годовых, на приобретение готового жилья – от 11% до 11,5% годовых. Рефинансировать ипотеку сторонних банков предлагается по ставке от 11% до 11,5% годовых, а если клиент хочет дополнительно включить в программу рефинансирования потребительские или автокредиты, а также задолженность по кредитным картам, то ставка составит от 11,5% до 12,25%.

Дополнительно снижены ставки по программе «Ипотечные каникулы» – теперь они составляют 10,75-11,25%.

Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: ипотека, уралсиб
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