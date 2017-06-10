Завод мебельных фасадов за 60 млн рублей запущен под Еманжелинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод мебельных фасадов «ЛИК», в который вложено 60 млн рублей, открылся в Еманжелинском районе (Челябинская область) – площадь производства составляет 1,7 тыс. квадратных метров, на предприятии трудится более 50 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, автоматизированные мощности позволяют справляться с большим объемом продукции.

«Мы работаем не для больших, известных предприятий, а для малоизвестных, небольших компаний, у которых нет больших объемов, и мебельные фасады им проще заказывать, чем самим производить. Таких компаний на нашем рынке 95%», – прокомментировал генеральный директор ООО «ЛИК» Артем Кошкин.

По его словам, главные характеристики нового предприятия – экологичное производство, импортное оборудование и особый подход к предпринимательству.

Инвестиции в открытие завода мебельных фасадов «ЛИК» составили около 60 млн рублей. На предприятии организовано более 50 рабочих мест.

«Это современное высокотехнологичное предприятие на сегодняшний день крупнейшее в своей отрасли в Челябинской области. Его реализация стала возможным благодаря плодотворному сотрудничеству инвестора, администрации района, регионального министерства экономического развития, Агентства экономического развития при поддержке губернатора Челябинской области», – отметил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Реализация инвестиционного проекта проходила в режиме «ручного сопровождения». «Мы помогали в части решения вопросов по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям», – рассказал директор Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко.

К концу года планируется удвоить выпуск продукции, благодаря чему удастся создать дополнительные рабочие места.