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Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 16:45

Завод «Трубодеталь» объявил о начале III конкурса по благоустройству


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав АО «ОМК», Москва) проводит конкурс проектов по благоустройству «Мой поселок Новосинеглазово» – в 2017 году конкурс пройдет третий раз и будет посвящен 85-летию поселка и 25-летию Объединенной металлургической компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проходит в четырех номинациях. В номинации «Новосинеглазово – наш дом, которым гордимся» принимаются проекты, направленные на благоустройство мест общего пользования поселка (скверов, мест отдыха, спортивных площадок); в номинации «Новосинеглазово – наш дом, в котором уютно» – проекты по благоустройству дворов и придомовых территорий. Проекты, победившие в этих номинациях, будут профинансированы заводом и реализованы совместно с жителями.

В номинации «Новосинеглазово – наш дом, в котором красиво» рассматриваются уже реализованные в поселке проекты по оформлению дворов и придомовых территорий (создание клумб, посадка кустарников, деревьев, установка малых архитектурных форм, элементов декора силами самих жителей), а победители получат ценные призы.

Одна из номинаций – «Новосинеглазово – наш дом, в котором чисто» – посвящена Году экологии в России, ее участники могут подать проекты, направленные на охрану окружающей среды (экологические акции, массовая уборка и озеленение территории). В качестве вознаграждения предусмотрены материалы для реализации проектов.

«Этот конкурс в том или ином формате завод проводит на протяжении нескольких лет. Мы понимаем, что важно поддерживать в хорошем состоянии среду, в которой мы работаем и живем. Очень хотим, чтобы и у всех новосинеглазовцев закрепилось это понимание, тем более в нашем поселке живет очень много активных и неравнодушных жителей», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.omk.ru.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»

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Теги: трубодеталь, благоустройство, новости челябинска, новосинеглазово
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