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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 10:05

Южноуральцам предлагают сообщить о коррупции по «горячей линии»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции – чиновники отчитались о работе в данном направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Именно политика профилактики правонарушений, проводимая нами на местах, регулярные проверки приводят выявлению и раскрываемости коррупционных преступлений и наказанию виновных лиц. Уголовные дела возникают, потому что идет работа с коррупционерами. Есть косвенные признаки коррупции, когда человек живет не по средствам, поэтому чиновники отчитываются не только о своих доходах, но и о расходах. И когда расходы вступают в противоречие с доходами, это повод задуматься, поговорить и, может быть, даже прекратить отношения с человеком», – отметил Борис Дубровский.

О профилактике коррупционных правонарушений в возглавляемых ведомствах отчитались министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик и начальник ГУ лесами Виктор Блинов.

Еще один экс-замглавы Чебаркуля пойдет под суд

Доклады были посвящены контролю за предоставлением сведений о доходах и расходах государственных гражданских служащих, их последующей проверке, контролю за соблюдением запретов и ограничений, проведению экспертиз разрабатываемых в министерствах проектов нормативно-правовых актов, а также проверкам эффективности использования бюджетных средств. Согласно национальному плану противодействия коррупции аналогичная работа проводится во всех органах исполнительной власти Челябинской области. В целом, руководители пояснили, что снижению количества коррупционных правонарушений во многом способствует открытие в области сети МФЦ и предоставление госуслуг дистанционно через интернет, на федеральном портале государственных и муниципальных услуг.

Напомним, государственные и муниципальные услуги предоставляются в 43 многофункциональных центрах и 12 филиалах (в Челябинске, Копейске, Златоусте, Магнитогорске и Миассе), а также в 175 территориально обособленных структурных подразделениях на территории сельских поселений (924 окна приема и выдачи документов).

Также рассматривались итоги декларационной кампании. 

Сообщить о фактах коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления в Челябинской области может каждый – для этого в правительстве региона работает бесплатный круглосуточный многоканальный телефон 8-800-300-76-00. Принимаются звонки с сообщениями о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции. Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать свои персональные данные. По каждому такому обращению проводятся проверки и принимаются предусмотренные законом решения.

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Теги: челябинская область, коррупция, борьба с коррупцией, новости челябинска, коррупция в челябинской области
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