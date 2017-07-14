Великобритания может помочь при строительстве ВСМ Екатеринбург – Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Великобритания может помочь в реализации проекта по строительству ВСМ Екатеринбург – Челябинск – представители Соединенного Королевства сообщили, что готовы содействовать в привлечении к проекту британских компаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вопрос обсуждался в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2017»: министр экономического развития Сергей Смольников встретился с членами делегации Великобритании во главе с директором Департамента торговли инвестиций Великобритании в России Джоном Линдфилдом.

ВСМ Челябинск – Екатеринбург позволит создать одну из крупнейших агломераций России

Генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов провел презентацию проекта ВСМ, который вызвал большой интерес у представителей делегации. «На сегодняшний день нам известно, по крайней мере, о 10-12 британских компаниях, которых может заинтересовать предложенный Челябинской областью проект», – отметил Джон Линдфилд.

На встрече обсуждались также перспективы сотрудничества в сфере строительства жилья и участие британских компаний в возведении объектов к саммитам ШОС и БРИКС. На переговорах присутствовали Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер и директор по Центральному федеральному округу OOO «Тенсар Инновейтив Солюшнз» Михаил Астахов. Решения британской компании используются в сотнях проектов автомобильных и железных дорог, портов, насыпей, рабочих платформ и взлетно-посадочных полос по всей России. Представитель «Тенсар» выразил интерес к проекту ВСМ, а также попросил предоставить ему презентации конгресс-центра и других объектов, которые планируется построить к международным саммитам 2020 года.

Напомним, хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» создано для подготовки и реализации проекта ВСМ, одной из функций специальной проектной компании является поиск финансовых и технологических партнеров.

Идея создания ВСМ Челябинск – Екатеринбург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит перевозить пассажиров и грузы из одного города в другой за 1 час 10 минут. По прогнозам, пассажиропоток линии во второй год эксплуатации составит 2 млн 150 тыс. человек. Проект магистрали планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы по принципу государственно-частного партнерства. Для его воплощения было создано хозяйственное партнерство, в которое вошли Челябинская и Свердловская области, РВМ Капитал.