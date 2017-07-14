В Челябинской области до 1 августа планируют решить, что делать с обманутыми дольщиками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области до 1 августа будет разработана «дорожная карта» по достройке проблемных домов и ликвидации такой категории, как обманутые дольщики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Эта проблема не нова для Южного Урала, первый раз с ней столкнулись после кризиса в 2008 году. В 2015 году почти удалось ее решить, остался в Челябинске всего один дом с обманутыми дольщиками на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных, но к 2016 году список проблемных компаний вновь расширился», – пояснил заместитель губернатора.

Так, по его словам, сейчас в этот список входят компании «Гринфлайт», «Град», «Уральская строительная компания», «Аркона», «Жилищная инвестиционная компания». На сегодняшний день официально в области зарегистрировано 1 тыс. 185 обманутых дольщиков в 33 домах из пяти вышеназванных строительных компаний. Всего в этих домах заключено 4 тыс. 942 договора на долевое строительство, из которых 90% – 4 461 – приходятся на компанию «Гринфлайт».

Разработанный инвестором Олегом Лакницким план по достройке домов «Гринфлайта» выполняется в полном объеме согласно утвержденному графику, добавил вице-губернатор. В этом году будут сданы 11 домов, в следующем году – еще 13. Все обязательства перед дольщиками в полном объеме компания «Гринфлайт» выполнит до 31 декабря 2018 года. 18 июля 2017 года состоится собрание участников долевого строительства, на котором единственным вопросом станет передача квартир собственникам.

«Я призываю всех дольщиков прийти на собрание и проголосовать за передачу квартир, чтобы люди смогли получить право собственности и въехать в свои квартиры. На оставшихся домах все краны будут установлены до 1 ноября. Более чем 300 дольщикам мы предложили переселение в такие же квартиры в других домах. Те, кто будет настаивать и не согласятся на переезд, получат свои квартиры в ранее купленных домах, но позже – в 2019 и 2020 годах», – рассказал Олег Лакницкий.

На сегодняшний день в области наиболее сложная ситуация складывается с застройкой домов ООО «Уральская строительная компания» и ООО «Аркона». Как сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, по всем проблемным компаниям ведется необходимая работа, до 1 августа в регионе будет разработана общая дорожная карта по достройке домов и выполнению обязательств перед дольщиками.