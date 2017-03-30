В Челябинске снова подорожали бензин и дизтопливо
Управление ФАС по Челябинской области еженедельно фиксирует повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, с 20 по 26 марта произошло увеличение цены на бензин АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» – на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – на 30 копеек.
В настоящее время стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 38,10 до 39,28 рубля, бензина АИ-92 – от 34,10 до 35,70, АИ-95 – от 37,50 до 38,75 рубля.
Результаты еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Челябинске
|
20.03.2017-26.03.2017, Челябинск
|
Наименование хозяйствующего субъекта
|
АИ-80
|
АИ-92
|
АИ-95
|
ДТ
|
ООО «Газпромнефть-Центр»
|
-
|
34,10
|
37,50
|
38,20
|
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
|
-
|
35,70
|
38,75
|
39,28
|
ООО «Башнефть-Розница»
|
-
|
34,10
|
37,60
|
38,10
|
ООО «Регион»
|
32,00
|
34,30
|
37,60
|
38,10
Таким образом, с 17 января текущего года бензин АИ-92 подорожал на 1-1,40 рубля, АИ-95 – 0,9-1,2 рубля, ДТ – на 50-60 копеек. Максимальные цены установлены у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».