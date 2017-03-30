Чт, 30.03.2017, 12:00 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 11:00

В Челябинске снова подорожали бензин и дизтопливо


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ФАС по Челябинской области еженедельно фиксирует повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, с 20 по 26 марта произошло увеличение цены на бензин АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» – на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – на 30 копеек.

В настоящее время стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 38,10 до 39,28 рубля, бензина АИ-92 – от 34,10 до 35,70, АИ-95 – от 37,50 до 38,75 рубля.

Результаты еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Челябинске 

20.03.2017-26.03.2017, Челябинск
Наименование хозяйствующего субъекта
АИ-80
АИ-92
АИ-95
ДТ
ООО «Газпромнефть-Центр»
-
34,10
37,50
38,20
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
-
35,70
38,75
39,28
ООО  «Башнефть-Розница»
-
34,10
37,60
38,10
ООО «Регион»
32,00
34,30
37,60
38,10

Таким образом, с 17 января текущего года бензин АИ-92 подорожал на 1-1,40 рубля, АИ-95 – 0,9-1,2 рубля, ДТ – на 50-60 копеек. Максимальные цены установлены у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинское уфас, новости челябинска, цены на бензин
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 604
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:50
Златоуст хочет получить статус ТОСЭР
сегодня, 10:44
На ММК стартовала XVII научно-техническая конференция молодых специалистов
вчера, 16:51
Правительство снизило цену аренды госнедвижимости в Челябинске
вчера, 16:14
ПАО «Челябэнергосбыт» разъясняет южноуральцам правила и порядок установки счетчиков
вчера, 15:58
В 2017 году на поддержку МСБ в Челябинской области направят 83 млн рублей
вчера, 15:23
На ЧМК состоялись состязания молодых крановщиков
вчера, 15:06
Директор челябинской фирмы оштрафован на 100 тыс. за долги перед сотрудниками
вчера, 10:49
В Магнитогорске выберут лучшего мехатроника Урала
28 марта, 17:24
Впервые на Южном Урале лицензию на разработку недр выдали без торгов
28 марта, 14:59
Сотрудники ММК успешно выступили на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость