В Челябинске снова подорожали бензин и дизтопливо

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ФАС по Челябинской области еженедельно фиксирует повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, с 20 по 26 марта произошло увеличение цены на бензин АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» – на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – на 30 копеек.

В настоящее время стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 38,10 до 39,28 рубля, бензина АИ-92 – от 34,10 до 35,70, АИ-95 – от 37,50 до 38,75 рубля.

Результаты еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Челябинске

20.03.2017-26.03.2017, Челябинск Наименование хозяйствующего субъекта АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ ООО «Газпромнефть-Центр» - 34,10 37,50 38,20 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» - 35,70 38,75 39,28 ООО «Башнефть-Розница» - 34,10 37,60 38,10 ООО «Регион» 32,00 34,30 37,60 38,10

Таким образом, с 17 января текущего года бензин АИ-92 подорожал на 1-1,40 рубля, АИ-95 – 0,9-1,2 рубля, ДТ – на 50-60 копеек. Максимальные цены установлены у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».