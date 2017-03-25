В 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 млрд рублей – об этом министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков заявил на областном агрономическом совещании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства.

«В новом полевом сезоне южноуральскому агропрому нужно сохранить высокую планку, заданную в валовом сборе зерновых и по вводу в оборот дополнительных сельхозугодий», – сказал министр, добавив, что в этом году аграриям предстоит засеять яровыми культурами 1 млн. 631 тыс. гектаров пашни.

Основными задачами в отрасли растениеводства являются сохранение объемов производства продукции, увеличение площади пашни в обработке, прежде всего, за счет включения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Эту задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

Чтобы организованно провести посевную кампанию, аграриям необходимо затратить 4,6 млрд. рублей на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, семян, гербицидов и запасных частей к технике. При этом министерство гарантирует, что в качестве субсидий, которые помогут пополнить запас материальных ресурсов, до 1 июня южноуральские сельхозтоваропроизводители получат не менее 2 млрд рублей. График доведения этих средств до предприятий разработан по поручению губернатора Бориса Дубровского. Одной из первых аграриям приходит погектарная субсидия. Прием документов на выплату средств по этому виду поддержки уже завершен, и со следующей недели начнутся перечисления.

По данным министерства, в этом году погектарные субсидии в общей сумме составят 491 млн рублей. Их получат 660 предприятий и фермеров.

При этом, как отметил министр, часть предприятий выпала из числа получателей господдержки из-за новых требований, закрепленных федеральными нормативными актами.

«Сегодня мы приняли решение, что предприятия, которые не попали в перечень получателей господдержки в связи с имеющимися задолженностями, получат субсидии за счет средств областного бюджета в июне, после проведенного анализа, по каким причинам возникли эти задолженности. Это решение согласовано с губернатором», – отметил Сергей Сушков.

В 2017 году, по прогнозам метеорологов, Южный Урал ждет затяжная весна, возможен возврат холодов. Это может потребовать от аграриев быть готовыми уже к 20 апреля выйти в поле, чтобы провести первые операции по закрытию влаги. Посевные работы могут начаться также в конце апреля.