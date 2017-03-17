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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 09:58

В 2017 году «Мечел-Кокс» направит на экологические мероприятия 80 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году «Мечел-Кокс» направит на экологические мероприятия 80 млн рублей – об этом говорилось на региональной конференции «2017 год – Год экологии: региональная программа по снижению загрязнения атмосферного воздуха на территории Челябинской области», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

В конференции приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, Центра экологического мониторинга Челябинской области, благотворительного экологического фонда «Моя планета».

Начальник технического управления «Мечел-Кокса» Виктор Бурков в своем выступлении отметил, что в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Минприроды России, Росприроднадзором и Челябинской областью по проведению в России Года экологии завод планирует провести ряд серьезных экологических мероприятий.

Так, предприятие уже приступило к реализации проекта по техническому перевооружению бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания № 2. В процессе реконструкции будут построены новая градирня закрытого типа, спиральные теплообменники, новые насосные станции для охлаждения оборотной технической воды. Внедрение современных технических решений позволит заводу полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов вредных веществ.

Также в этом году «Мечел-Кокс» проведет масштабные ремонты сетей водоснабжения и водоотведения, резервуаров технической воды, газоочистных и аспирационных систем.

Общая стоимость экологических мероприятий составит свыше 80 млн рублей.

Добавим, что на предприятии действует долгосрочная программа по охране окружающей среды. За последние шесть лет «Мечел-Кокс» вложил в экологические мероприятия 1,2 млрд рублей. В результате валовые выбросы загрязняющих веществ сократились почти на 40%, в том числе фенола – на 61%, нафталина – на 86%, сероводорода – на 80%.

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, экология, новости челябинска, год экологии
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