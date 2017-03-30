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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 16:45

В 2016 году ЧМК увеличил прибыль почти в 4 раза


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) улучшил финансовые показатели – по итогам 2016 года комбинат увеличил чистую прибыль в 3,7 раза и достиг рекордных показателей за всю историю предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧМК.

Чистая прибыль года составила почти 15 млрд рублей, когда в 2015 году комбинату удалось заработать немногим более 4 млрд. Выручка увеличилась на 12% и составила 107 млрд (96 млрд в 2015 году).

«Рост показателей обусловлен изменением структуры сортамента в сторону увеличения доли высокомаржинальной продукции, в том числе рельсов и балки, произведенных на универсальном рельсобалочном стане. Также на динамику показателей оказали влияние изменение организационной структуры, оптимизация технологических цепочек, снижение внутренних затрат и курсовые валютные разницы», – комментирует управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, новости челябинска, промышленность челябинской области
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