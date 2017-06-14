Цены на бензин в Челябинске растут вторую неделю подряд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС опубликовало мониторинг розничных цен на нефтепродукты в южноуральской столице – удорожание топлива отмечается уже вторую неделю подряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на 11 июня, произошло увеличение розничной цены на бензин АИ-92 ООО «Газпромнефть-Центр» на 50 копеек, АИ-95 – на 20, ДТ – на 50 копеек. Также ООО «Башнефть-Розница» на 5 копеек подняло цены на бензин АИ-92 и АИ-95, бензин АИ-80 и АИ-92 ООО «Регион» подорожал на 50 копеек, АИ-95 – на 40, ДТ – на 30 копеек.

Напомним, что на 8 июня отмечался рост по нескольким популярным маркам бензина.