Суд поддержал позицию УФАС по делу о сговоре компаний при обслуживании детсадов и школ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арбитражный суд Челябинской области признал законными решения и постановления Челябинского УФАС по делу о картельном сговоре трех компаний, договорившихся обслуживать сети в детсадах и школах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

В конце 2016 года антимонопольщики установили, что компании «Мастер-Комфорт», «Мастер-Сервис» и «Гарант», обслуживающие инженерные сети и электроустановки в образовательных учреждениях Челябинска, вступили в сговор.

В июле 2017 года, УФАС оштрафовало фирмы на 5 млн рублей. Установлено, что компании поделили между собой рынок по территориальному принципу. «Мастер-Комфорт» обслуживала школы Центрального, Советского и Ленинского районов, «Мастер-Сервис» – Тракторозаводского и Металлургического, «Гарант» – Калининского и Курчатовского.

Контракты на оказание услуг заключались без торгов. Между участниками картеля были распределены 400 из 461 образовательных учреждений Челябинска. Другие компании, выполняющие аналогичные работы, не могли предложить свои услуги школам и детсадам. Картель просуществовал 15 месяцев, начиная с 2015 года. Совокупных доход участников превысил 100 млн рублей. В связи с крупным размером полученного незаконным путем дохода дело было передано в правоохранительные органы.

Фото с сайта УФАС по Московской области

