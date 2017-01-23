Стан 2000 ММК выдал 5 948 тыс. тонн горячего проката в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стан 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) произвел 5 млн 948 тыс. тонн горячего проката в 2016 году – это новый годовой рекорд с момента пуска агрегата в листопрокатном цехе № 10, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей предприятия.



«Производственные рекорды на стане 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд. В 2014 году объем производства на стане составил 5 930 тыс. тонн, в 2015 году этот показатель был превышен на 5 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Напомним, стан 2000 горячей прокатки введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005-2008 годах была проведена модернизация ЛПЦ-10, в рамках которой построена четвертая нагревательная печь и обновлено механическое оборудование стана. Сортамент выпускаемой на стане продукции включает все марки стали, выплавляемые на ММК, ширина проката варьируется от 760 до 1 830 мм, толщина от 1,2 до 20,0 мм. Основными потребителями продукции являются производители труб, строительная отрасль и машиностроение.