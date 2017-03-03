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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 15:14

Специалисты «Челябэнерго» установят в Катав-Ивановском районе 749 «умных счетчиков»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «МРСК Урала» – «Челябэнерго» продолжают внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии на территории ответственности предприятия – в 2017 году 749 устройств дистанционного сбора данных будут смонтированы в населенных пунктах Катав-Ивановского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

При монтаже системы на опору линии электропередачи устанавливается счетчик нового поколения. С него информация о потреблении электроэнергии поступает на диспетчерский пункт сетевой компании и абоненту – на электронный дисплей. Двусторонний обмен данными по каналу GSM/GPRS позволяет управлять системой в режиме реального времени, четко контролировать процесс электроснабжения, оперативно выявлять технические потери и попытки хищения электроэнергии.

Установка приборов финансируется из инвестиционной программы филиала «Челябэнерго» и для потребителей является бесплатной. Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии будет проведена реконструкция вводов в жилые дома с заменой провода старого поколения на самонесущий изолированный (СИП) провод. Использование СИП обеспечивает более качественное электроснабжение и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений, которые энергетики периодически выявляют в частном секторе.

Напомним, с начала 2011 года энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» установили уже более 12 тыс. «умных» электросчетчиков, объединенных в единую систему автоматизированного контроля и учета электроэнергии. Внедрение данной системы позволяет производить дистанционный учет потребления электрической энергии на объектах любого назначения, а также удаленно осуществлять мероприятия по ограничению и возобновлению электроснабжения в соответствии с заявками энергосбытовых компаний. Монтаж устройств является частью программы по внедрению системы автоматизированного учета электроэнергии, которую филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» реализует уже в течение нескольких лет.

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Теги: челябэнерго, новости челябинска, новости катав-ивановска
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