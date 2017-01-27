Социально-экономическую эффективность РФЯЦ – ВНИИТФ достойно оценили на федеральном конкурсе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) стал финалистом ежегодного всероссийского конкурса «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» – научно-исследовательский институт занял III место в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Победителей определила конкурсная комиссия. При подведении итогов рассматривались такие критерии, как реализация социальных программ на предприятиях, отсутствие трудовых конфликтов, участие профсоюзов в налаживании с работодателями делового партнерства.

Состояние этих сторон деятельности трудового коллектива учитывалось при проведении как ведомственных, так и всероссийского конкурса, используя опыт и наработки отраслевых профсоюзов.

Организатором конкурса выступило министерство промышленности и торговли Российской Федерации. На первом этапе конкурса (в отраслевых конкурсах) приняло участие (с учетом входящих в интегрированные структуры дочерних организаций) 526 организаций, находящихся в сфере деятельности Минпромторга России (405), Россвязи (2), Госкорпорации «Росатом» (43) и Госкопрорации «Роскосмос» (76).