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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 12:54

Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ принимают участие в чемпионате Atomskills-2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Екатеринбурге проходит второй чемпионат профмастерства сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом» Atomskills-2017 – РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) на состязаниях представляют сразу десять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Всего в Atomskills-2017 соревнуются более 350 работников предприятий атомной отрасли, их навыки оценивают 400 отраслевых экспертов. Большую команду выставил ядерно-оружейный комплекс – 202 участника. Самый масштабный из подобных чемпионатов среди российских промышленных холдингов и компаний проходит по 19 компетенциям. В их числе 12 компетенций – из перечня Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech и семь уникальных отраслевых специальностей. По сравнению с корпоративным чемпионатом прошлого года, количество профессий выросло вдвое.

На церемонии открытия первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Росатом» по корпоративным функциям — главный финансовый директор Николай Соломон подчеркнул, что профессиональное развитие рабочих и инженерных кадров, которые составляют около 45% от общего количества сотрудников, является одним из приоритетов кадровой политики Росатома.

«На AtomSkills проявляются чудеса мастерства, которые можно взять в качестве эталона, а лучше – в качестве норматива для тех производственных процессов, которые протекают в реальной жизни», – отметил Николай Соломон. Также эксперт добавил, что чемпионат это не только важный этап подготовки к WorldSkills Hi-Tech, но развитие собственных компетенций, появление новых профессиональных стандартов Росатома, которые могут быть применимы и в других отраслях.

«Росатом сохраняет статус одной из самых высокотехнологичных компаний мира. И для нас большая честь, что AtomSkills-2017 во второй раз проходит на нашей площадке, соревнования с интересом посетят около 1 тыс. школьников», – прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

От РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Забабахина в чемпионате принимают участие: Дмитрий Пачурин, Александр Пильщиков («Инженер-конструктор»); Александр Назаров («Инженер-технолог»), Павел Кушнир («Токарные работы на ЧПУ»); Максим Никулин («Фрезерные работы на ЧПУ»); Иван Еронин («Электромонтаж»); Павел Стахеев («Сварочные технологии»); Андрей Борисов («Электроника»); Максим Поляков, Александр Михайлов («Сетевое и системное администрирование»).

Следят за правильностью выполненных заданий и оказывают поддержку участникам эксперты: Максим Липатников, Владимир Бобылев, Дмитрий Шуравин, Антон Павлов, Дмитрий Черняев, Халил Сулейманов, Сергей Лобанов, Олег Файзуллин, Александр Хорев, Дмитрий Павлинов. Евгений Устьянцев выступает главным экспертом в компетенции «Инженер-конструктор».

Итоги состязаний по профессиональному мастерству будут объявлены 23 июня. Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет получат возможность войти в состав сборной Росатома для участия в WorldSkills Hi-Tech 2017. Остальные участники получат шанс присоединиться к отраслевому экспертному сообществу Госкорпорации.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

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Теги: рфяц-вниитф, конкурс профмастерства, новости снежинска, worldskills
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