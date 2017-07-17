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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 11:48

Путин заявил, что не позволит производителям и продавцам бензина задирать цены


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти России не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно занижать, так как это вредно для экономики страны, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», – сказал он, добавив, что «искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно, в конечном итоге, для экономики в целом».

Вместе с тем, для отдельных потребителей российские власти в определенные сезоны стараются держать цены на ГСМ на более низком уровне. В качестве примера президент привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний. «Правительство разрабатывает целый ряд механизмов поддержки, договоренностей с производителями, посредниками и продавцами. В целом нам удается это делать. Вот так, постепенно, будем обеспечивать потребности и потребителей, а также интересы производителей», – добавил Путин, отвечая на вопрос о том, почему, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств, на фоне снижения цен на нефть в мире цены на бензин в России растут.

По его словам, такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой на этот вид топлива. «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес"», – прокомментировал он.

Глава государства заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств, что приводит к тому, что топливо вывозится за границу.

По данным последнего еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Челябинске, проведенного УФАС с 3 по 9 июля, ООО «Газпромнефть-Центр» продает АИ-92 за 35 рублей 20 копеек, АИ-95 – 38 рублей 60 копеек, ДТ – 37 рублей 70 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» за 36,95 – 39,95 и 39,28 рубля, ООО «Башнефть-Розница» за 34,85 – 38,20 – 37,40 рубля и ООО «Регион» за 35,70 – 38,50 – 37,40 соответственно.

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Теги: владимир путин, бензин, новости челябинска, цены на бензин, фас
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