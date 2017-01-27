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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 15:40

Производство стали на ММК выросло до 12,5 млн тонн в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) увеличил производство стали до 12,54 млн тонн по итогам работы в 2016 году – данный показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2015, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Общая отгрузка товарной продукции (за вычетом внутренних оборотов) также выросла на 3,4%, до 11,54 млн тонн. Общая загрузка сталеплавильных мощностей ММК (с учетом графика текущих ремонтов) составила 89% (84% в 2015 году). Производство продукции с высокой добавленной стоимостью за 12 месяцев прошлого года выросло на 1,5% до 5,299 млн тонн. При этом доля такой продукции составила 45,8%.

В четвертом квартале 2016 года незначительно снизился выпуск стали (до 3,16 млн тонн) по сравнению с предыдущим кварталом, отгрузка, напротив, увеличилась на 2% до 2,92 млн тонн. Также выросло и производство продукции с высокой добавленной стоимостью – до 1,328 млн тонн.

Подводя итоги прошлого года, менеджмент компании отмечает замедление темпов снижения металлопотребления в России примерно до 6%. Признаки улучшения ситуации в ряде отраслей позволяют ожидать восстановления внутреннего спроса и сохранение ценовых премий в течение 2017 года. Тем не менее, ожидается, что спрос в первом квартале текущего года будет находиться под давлением обычных сезонных факторов.

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Теги: ммк, новости магнитогорска
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