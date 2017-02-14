Право аренды участка в центре Челябинска продано за 10 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинской области продали право аренды земельного участка за 10 млн рублей – территория в центре южноуральской столицы предназначена для строительства многоэтажки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минимущества.

«В ходе торгов было сделано порядка 800 шагов. В итоге размер ежегодной арендной платы вырос с 394 тыс. рублей до 10 млн 116 тыс. рублей. Отметим, что стартовая цена была определена в размере 5% от кадастровой стоимости», – рассказали в министерстве.

Участок площадью 759 квадратных метров расположен на улице Энгельса в Челябинске. Всего к аукциону было допущено восемь участников, победителем, предложившим максимальную цену, признано ООО «Офис». Договор будет заключен на срок 32 месяца.

Как рассказал министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, арендная плата за земельные участки является одним из источников неналоговых поступлений в региональный бюджет. В 2016 году эта цифра составила 29 млн 457 тыс. рублей. Также министерство постоянно ведет работу по увеличению данного показателя. в том числе с помощью вовлечения в оборот неиспользуемого имущества и усиления мероприятий по взысканию дебиторской задолженности.