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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 15:20

Почти 26 млн принесли унитарные предприятия в бюджет Челябинской области в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области унитарные предприятия принесли в региональный бюджет около 26 млн рублей в 2016 году – это на 11 процентов больше запланированного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минимущества.

Всего в области зарегистрировано 23 ОГУПа, шесть из них находятся в процедуре банкротства, одно готовится к ликвидации. Таким образом, в прошлом году деятельность осуществляли 16 предприятий. Десять из них получили прибыль, шесть – убыток. Предприятия, ведущие неэффективную деятельность, относятся к дорожно-строительной отрасли и подлежат приватизации.

«Министерством проведены балансовые комиссии по итогам 2016 года. Общая сумма перечислений в областной бюджет утверждена в размере 25 млн 750 тыс. рублей, что выше запланированного уровня на 11%», – рассказал министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Общая сумма чистой прибыли, полученной государственными предприятиями по итогам работы за 2016 год, составляет 49 млн рублей. Наибольшие перечисления в бюджет – у предприятий «Пансионат с лечением «Карагайский бор» (7,9 млн рублей), «Продовольственная корпорация» (4,8 млн рублей), «Протокол» (3,8 млн рублей) и «Бассейн «Строитель» (3,5 млн рублей).

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Теги: челябинская область, минимущества
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