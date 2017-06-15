Около 2 млн тонн строительного камня добудут в Увельском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области утвердило результаты аукциона на право пользования Увельским месторождением известняка – победителем признано ООО «Промресурс», предложившее наибольший разовый платеж в 1,8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Компания получит лицензию на пользование недрами с целевым назначением разведка и добыча известняков сроком на 25 лет. Район работ полностью электрифицирован и экономически освоен. Качество пород месторождения должно обеспечить получение готовой продукции в виде щебня и гравия для строительных работ.

Запасы строительного камня составляют 2 млн кубических метров

В дальнейшем недропользователь должен будет предоставлять в Минимущества отчет о пользовании недрами и выполнять ряд условий по промышленной безопасности, охране окружающей среды и рациональной добыче полезных ископаемых.