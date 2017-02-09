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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 10:34

ОСК внедряет новую систему мониторинга и диагностики оборудования


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Объединенная сервисная компания (ООО «ОСК», Магнитогорск, Челябинская область) внедряет новую систему мониторинга и диагностики оборудования – в 2017 году будет продолжена работа, начатая в 2016, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на газету «Магнитогорский металл».

«На базе установки газоочистки электросталеплавильного цеха будет реализован проект внедрения системы отображения информации и управления технологическим процессом на базе программы "Мониторинг-2014". Новый комплекс диспетчеризации работ по техническому обслуживанию и ремонтам оборудования позволит оперативно получать и управлять информацией из доступных информационных систем», – говорится в сообщении.

Продолжится работа по основному бизнес-проекту компании – внедрению системы «Мобильная АСУ ТОиР» в цехах комбината.

Внедрение новых методик, реализация проектов, постоянное развитие требуют соответствующей подготовки работников. Для повышения квалификации сотрудники ОСК получают дополнительное образование, обучаются на рабочих местах под руководством наставников. Такой подход приносит плоды: помимо качественного выполнения поставленных задач, это победы в конкурсах профмастерства, на научно-технических конференциях.

ОСК– одно из самых крупных среди ремонтных предприятий в стране; основным заказчиком компании является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

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Теги: ммк, новости магнитогорска
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