ООО «МРК» расширяет ассортимент продукции из высокопрочных сталей MAGSTRONG

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) освоено производство сит из высокопрочных сталей MAGSTRONG с ячейками необходимого размера и формы для различного промышленного оборудования и техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского меткомбината.

Сейчас в ООО «МРК» изготовлено более 30 сит для грохотов, используемых в ООО «Шлаксервис» и доменном производстве ОАО «ММК». Уже на ранних этапах эксплуатации отмечено существенное преимущество стали MAGSTRONG перед марками стали, которые использовались ранее.

Производство сменных запасных частей для дробильного и измельчительного оборудования является одним из наиболее распространенных способов использования высокопрочных сталей. От качества сетки с ячейками необходимого размера в конечном счёте зависит качество сортировки дробленого материала и его отбора по заданным свойствам. По заказу покупателя специалисты ООО «МРК» готовы в кратчайшие сроки и в любых объемах изготовить сита с ячейками необходимого размера и формы для самой различной техники.