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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 17:30

На ремонт дорог в Челябинской области выделено свыше 2 млрд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 2 млрд рублей будет направлено на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное министерство дорожного хозяйства.

Как говорится в сообщении, субсидии бюджету Челябинска составят 1,5 млрд рублей. Эти деньги направят на содержание автодорог, приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов к саммитам ШОС и БРИКС, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к школе в 54-м микрорайоне, а также на ремонт улицы Новороссийской.

«Дополнительно субсидия бюджету Челябинска на строительство и реконструкцию автодорог составила 210 млн рублей, в том числе на строительство дороги по улице Трашутина, реконструкцию дороги от Свердловского тракта до Успенского кладбища, строительство улицы Героя России Родионова и улицы Тепличной к тепличному хозяйству "Чурилово"», – говорится в сообщении ведомства.

Также денежные средства получат Чебаркульский и Сосновский районы. На завершение реконструкции улиц Маландина и Южной в поселке Тимирязевском (Чебаркульский район) выделено 42,4 млн рублей. В Сосновском районе будет построен мост через реку Зюзелга и подъездная автомобильная дорога к зоне жилой застройки в поселке Красное поле (поселок Звездный).

Кроме того, денежные средства направлены на содержание и ремонт улично-дорожной сети Магнитогорска. Сумма субсидии этому городскому округу составила 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Борис Дубровский принял решение направить на реализацию в регионе приоритетных социально значимых программ дополнительно более 4 млрд рублей. Комментируя это решение, Дубровский отметил, что «выделение из областного бюджета этой суммы стало возможным благодаря оживлению в региональной экономике».

«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы "Реальные дела", развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», – подчеркнул Борис Дубровский.

Он также отметил, что «безусловный эффект принесли наши меры по проведению на протяжении трех лет сбалансированной бюджетной политики, оптимизации расходов и ухода от различного рода издержек».

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Теги: челябинская область, ремонт дорог, новости магнитогорска, новости челябинска
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