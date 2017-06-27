На покупку машин скорой помощи выделят 114,5 млн в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил в 2017 году выделить на приобретение машин скорой помощи из регионального бюджета дополнительно более 114,5 млн рублей – на эти средства будет приобретено 50 автомобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, Борис Дубровский принял решение направить дополнительно 4 млрд рублей на реализацию приоритетных социально значимых программ. На эти средства, в том числе, планируется обновить парк скорой помощи.

Все машины будут соответствовать новому ГОСТу, утвержденному в 2017 году: он предъявляет более строгие требования к безопасности и комфорту, но делает автомобили дороже. Так, запланировано приобретение 40 машин класса «В» (на базе ГАЗ) для городов – половина для Челябинска. Еще около десяти автомобилей класса В (на базе УАЗ) отправят в сельские районы области.

Отметим, в 2014 году за счет средств областного бюджета было приобретено четыре машины класса «В» и две класса «А». В 2015 году на средства региональной казны купили 63 автомобиля скорой помощи: 24 единицы класса «В» на базе «Соболь», семь класса «В» на базе ГАЗ, 23 класса «В» на базе УАЗ, шесть класса «В» на базе Mercedes-Benz и три реанимобиля (класс С). В 2016 году 34 автомобиля скорой медицинской помощи поступили в Челябинскую область за счет средств федерального регионального бюджетов.

На начало 2017 года на балансе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области находится 464 кареты скорой помощи.