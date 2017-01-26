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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 09:45

На поддержку отстающих школ в Челябинской области направят 5 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На поддержку отстающих школ в Челябинской области направят 5 млн рублей – деньги пойдут на повышение качества образования в учебных заведениях с низкими результатами обучения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.

Челябинская область стала победителем отбора региональных программ развития образования для предоставления субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в неблагоприятных социальных условиях. На эти цели в Челябинскую область направлено 2,9 млн рублей из средств федерального бюджета. Из регионального бюджета в 2017 году будет выделено 2 млн рублей.

Индекс социального неблагополучия будет рассчитываться на основе: доли семей учащихся с низким социально-экономическим и культурным уровнем; доли учащихся с девиантным поведением, отсутствием учебной мотивации, слабым знанием русского языка. Также будет учитываться удаленность школ от других образовательных центров; труднодоступная местность (низкий уровень привлекательности территории для проживания и работы).

Будет определен перечень 25% школ с низкими результатами обучения. При этом будут учитываться результаты ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ за последние три года, количество учащихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего образования, участие в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.

«Для педагогов и руководителей данных образовательных организаций будут организованы курсы повышения квалификации и стажировки по проблематике обучения детей, проживающих в таких территориях. Предполагается также включение школ в технопарковое движение, которое разворачивается в Челябинской области в десяти муниципальных образованиях», – отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Развертывание методик обмена знаниями и эффективными практиками, механизмов стимулирования личностного, учебного и профессионального роста, поможет выровнять возможности школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

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Теги: образование, челябинская область, минобрнауки, школы, новости челябинска
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