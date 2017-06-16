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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 17:15

На Южном Урале 17 начинающих фермеров выиграли гранты на развитие


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области 17 начинающих фермеров, четыре семейных хозяйства и два сельскохозяйственных потребительских кооператива получат в 2017 году грантовую поддержку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.

В 2017 году до 3 млн рублей увеличен максимальный размер гранта для начинающих фермеров, которые занимаются мясным и молочным животноводством, до 10 млн – для семейных животноводческих ферм и столько же составил максимальный размер гранта для сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

На участие в конкурсе начинающих фермеров подали заявки 66 человек из 23 муниципальных образований области, при этом десять заявок поступило из Верхнеуральского района, восемь – из Уйского, семь – из Кизильского. На первом этапе были отсеяны 17 участников – те, кому не удалось грамотно оформить документы или не соответствовавшие условиям участия.

Прошедшие этот этап 49 участников оценивались по пяти основным критериям, таким как маточное поголовье сельскохозяйственных животных, общая площадь производственных помещений и земельных участков.

В результате победителями стали 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, семь из которых направят средства на разведение молочного поголовья, четыре – мясного крупного рогатого скота, в двух хозяйствах планируют развивать оба этих направления, еще один начинающий фермер будет развивать молочную конеферму и один – овцеводческую. Только два победителя смогли набрать максимальное количество баллов – они представляли направление растениеводства.

Между победителями конкурса будет распределено 43,8 млн рублей, гранты в размере 3 млн рублей получат 12 человек. На конкурс семейных животноводческих ферм подали заявки четыре хозяйства, все они получат гранты на общую сумму 28,2 млн рублей: фермеры из Карталинского и Агаповского районов – по 10 млн, фермер из Агаповского – 5,179 млн и из Чебаркульского – 3 млн рублей.

Впервые в этом году поддержку на развитие материально-технической базы было решено оказать сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Из трех претендентов в конкурсе выиграли два, сумма грантов для каждого будет равна 5 млн рублей. Это кооператив «Октябрьский», который занимается как сбором, так и переработкой молока и снабженческо-сбытовой молочный кооператив «Зауралье».

При обсуждении Стратегии-2035 в Минсельхозе Челябинской области было решено отдельный раздел посвятить малым формам хозяйствования. Помимо грантов, предлагается осуществлять и нормативное регулирование. «Чтобы заинтересовать людей, которые содержат личные подворья, создавать фермерские хозяйства, нужно обеспечить им ряд условий, таких как льготы по налогам в течение определенного времени, льготную оплату электроэнергии, бесконкурсное выделение земли и набор других преференций», – отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

По его словам, наличие фермерских хозяйств в сельских поселениях обеспечивает занятость жителей. Кроме того, многие фермерские хозяйства несут значительную социальную нагрузку.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, сергей сушков
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