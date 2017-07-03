На ММК научились определять причины несчастных случаев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сразу 42 руководителя структурных подразделений комбината, директора и главные инженеры обществ Группы ММК пошли обучение по курсу «Методология определения коренных причин при расследовании несчастных случаев (происшествий)», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия .

Решение о необходимости такого курса обучения приняло правление ПАО «ММК» для повышения компетенции руководителей. Обучение проводилось совместно с представителями Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» и ведущими аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

На протяжении всего курса были разобраны методы определения коренных причин при расследовании несчастных случаев (происшествий): «Метод построения STEP-диаграммы», «Метод "Пять почему?"», «Метод построения диаграммы Исикавы».

Руководителей разделили на группы, каждой из которых была поставлена задача – провести расследование реально произошедшего несчастного случая на производстве одним или несколькими предложенными методами. Далее необходимо было подготовить презентацию и доклад о результатах расследования с выявлением коренных причин и разработкой мероприятий, защитить доклад на итоговом занятии-практикуме со всеми слушателями.

В июне в два этапа проведен итоговый семинар-практикум: команды представили свои доклады на рассмотрение комиссии, в состав которой вошли гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, его заместитель по производству Сергей Ушаков, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров, председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов, директор корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» Андрей Козловский.

Выступления докладчиков сопровождались дискуссиями и обсуждениями. По итогам обучения были выбраны три лучшие команды из восьми, которым вручены дипломы и памятные подарки.