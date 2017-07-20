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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 13:53

На ЧМК определили лучших мастеров и бригадиров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) названы имена лучших мастеров и бригадиров – почетный статус присвоен 150 работникам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Звания «Лучший мастер» и «Лучший бригадир» присваиваются сотрудникам ЧМК каждые полгода сроком на шесть месяцев. При оценке учитываются достигнутые показатели труда, эффективность организации производства на своих участках и воспитание молодежи. Кандидаты на получение почетных статусов выдвигаются руководителями цехов и утверждаются специальной комиссией.

Конкурс направлен на поощрение бригадиров и мастеров и охватывает все цехи и подразделения комбината. Подобная система позволяет повышать интерес работников к росту своего профессионального мастерства и обеспечивает их активное участие в выполнении производственных планов. Лучшие сотрудники в течение полугода будут получать доплатау к зарплате.

«Мастера и бригадиры обеспечивают эффективность рабочего процесса и, что немаловажно, создают благоприятную атмосферу в коллективах. Качество и результативность производства зависят именно от этих специалистов», – отметил начальник управления персоналом Алексей Баканов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, конкурс профмастерства, новости челябинска
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