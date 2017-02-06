Пн, 06.02.2017, 14:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 14:24

Муниципалитетам, работающим с налоговыми должниками, вернут половину доходов – Дубровский


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Муниципалитетам Челябинской области будут возвращаться 50% доходов, которые поступят в региональный бюджет в результате их работы с должниками по налоговым платежам, – такое решение принял губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о недоимке налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, которые поступают в областной бюджет. Проработка и реализация данного механизма поручена Минфину.

Таким образом, по словам главы региона, муниципалитеты получат дополнительный стимул для пополнения местных бюджетов за счет мобилизации резервов налоговых и неналоговых доходов. «На сегодня бюджет Челябинской области более чем наполовину муниципальноориентированный. Одним из критериев при распределении средств является готовность муниципалитетов к внедрению новых практик, их способность создать благоприятную среду для жителей и предпринимателей. Считаю, что дополнительное финансовое стимулирование подвигнет глав территорий работать эффективнее», – подчеркнул Борис Дубровский.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, средства будут передаваться в виде межбюджетных трансфертов. Механизм, который начнет действовать с 2018 года, будет учитывать итоги работы муниципалитетов за предыдущие 12 месяцев. 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, налоги, борис дубровский, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 537
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.
сегодня, 09:45
ММК отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованных труб в 2016 году
04 февраля, 17:27
Областные власти думают, кто будет спасать «Уфалейникель»
03 февраля, 17:06
Для развития аэропорта Челябинска планируют найти базовую авиакомпанию
03 февраля, 14:59
Росприроднадзор снял запрет на работу технологической установки «Мечел-Кокса»
03 февраля, 14:30
Скоростную магистраль Екатеринбург – Челябинск могут проложить сразу через 2 аэропорта
03 февраля, 13:44
Агроуспехи Южного Урала презентовали на международной конференции
03 февраля, 11:59
ЗЭМЗ получил нового генерального директора
02 февраля, 10:37
ЧМК сертифицировал продукцию строительного назначения
02 февраля, 10:20
Энергетики обеспечили электроснабжение загородного поселка в Сосновском районе
01 февраля, 17:09
Более 180 млн рублей получит малый и средний бизнес Челябинской области в 2017 году
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость