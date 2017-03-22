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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 16:50

Южноуральский Минэконом не смог освоить 160 млн на развитие промышленности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области министерство экономического развития не смогло освоить более 160 млн рублей в 2016 году – данные средства предназначались на развитие промышленности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На подпрограмму «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2018 годы» в прошлом году было выделено 902 млн 200 тыс. рублей. Из этих средств министерство экономического развития не смогло освоить 164 млн рублей.

«Мы не выдали ни одно займа Фондам развития промышленности. Не так просто раздать бюджетные деньги и доказать софинансирования у федералов», – рассказала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Не были освоены деньги на Государственное автономное учреждение «Фонд промышленности» – остаток в размере 2 млн 900 тыс. рублей перешел на 2017 год. Кроме того, не использованными остались 3 млн 198 тыс. в Центре кластерного развития – деньги возвращены в бюджет.

Одна из причин: Минэконом не смог набрать полный штат. Укомплектовать ведомство планируется до конца первого квартала текущего года. 

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Теги: челябинская область, новости челябинска, минэкономразвития
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