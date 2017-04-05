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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 13:56

Металл ЧМК используется при подготовке дорог Самары к ЧМ по футболу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) изготовил металлопрокат для возведения двух тоннелей в Самаре в рамках реконструкции центральной автомагистрали города – Московского шоссе – реконструкция проводится в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«При строительстве транспортных сооружений в Самаре используются листовой прокат, балка и арматура производства ЧМК. Для возведения тоннелей на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе комбинат изготовил около 10 тыс. тонн металлопроката, поставку которого осуществило сбытовое подразделение Группы Мечел – компания "Мечел-Сервис"», – говорится в сообщении.

ЧМК также изготовил арматуру для площадки под установку легендарного самолета Ил-2 на кольце, где он стоял до начала реконструкции Московского шоссе.

Обновленное Московское шоссе соединит центр Самары с новым стадионом Cosmos Arena. Дорогу расширят до 10 полос движения. Движение по одному из двух тоннелей планируется открыть уже этим летом. Полное завершение работ намечено на декабрь 2017 года.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, чемпионат мира, футбол, промышленность челябинской области
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