Магнитогорская компания приступит к серийному производству роботов-манипуляторов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фонды развития промышленности России и Челябинской области предоставили льготный займ в размере 40 млн компании из Магнитогорска на серийное производство роботов-манипуляторов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Минэкономразвития, АО «КБ "Биоморфные роботы"» первым на Южном Урале получило средства на условиях софинансирования от ФРП.

«Общая стоимость инвестиционного проекта – около 80 млн рублей, из которых 40 – льготный займ из ФРП под 5% годовых, из них 28 млн профинансирует федеральный, 12 млн – региональный фонды; 40 млн вложит магнитогорская компания. Планируется создать 10 новых рабочих мест, годовой объем выручки составит 504 млн рублей», – говорится в сообщении МЭР области.

Роботы-манипуляторы способны выполнять широкий круг задач – от сборки мелких деталей электроники до наполнения шприцев лекарствами. Они применяются, в том числе, в машиностроении, производстве стройматериалов, мебели, полимеров, пластмасс, металлообработке. Роботы ориентированы на малые и средние предприятия, которые не могут воспользоваться дорогостоящими промышленными моделями.

«Сформулированная нашей компанией идея производства коллаборативного робота долго не находила своего отражения, сейчас же, после положительного решения о финансировании со стороны ФРП РФ и ФРП Челябинской области, мы полны решительности в ближайшее время запустить линию по производству модулей к коллаборативному роботу», – рассказал технический директор АО «КБ «Биоморфные роботы»» Евгений Дудоров.

По его словам, при серийном производстве основные элементы базовых приводных узлов будут производиться самостоятельно, что на 40-60% снизит затраты на материалы.