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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 16:57

Магнитогорск оказался среди лучших территорий РФ по организации социальной благотворительности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорск вошел в число лучших территорий РФ, где системно организована социальная благотворительная деятельность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Челябинского отделения Российского детского фонда.

Ярким примером социальной благотворительности в Челябинской области является деятельность Магнитогорского металлургического комбината. ОАО «ММК» проводит политику, направленную на решение проблем и создание необходимых условий не только своим работникам, но и на оказание адресной социальной поддержки ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других малообеспеченных категорий населения.

Сейчас коллективными участниками благотворительной деятельности являются 57 промышленных предприятий и организаций Магнитогорска. Местным фондом «Металлург» при участии руководства области, города, Челябинского областного отделения Российского детского фонда создана система социальной поддержки материнства и детства, малообеспеченных граждан, которые в силу своих физических особенностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно решать жизненно важные вопросы.

Внимание трудовых коллективов, общественности привлекается к проблемам граждан, нуждающихся в повышенной заботе и опеке. Реализуется современная методика профилактики заболеваемости среди взрослых и детей, улучшения морально-психологического состояния граждан, формирования здорового образа жизни. Этот опыт распространяется в других городах и районах Челябинской области.

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Теги: ммк, благотворительность, новости магнитогорска, новости челябинска
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