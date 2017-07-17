ММК вложил более 1 млрд в системы аспирации двух доменных печей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) завершается строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 – реализация этого проекта, стоимость которого составит 1,2 млрд рублей, позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух на 640 тонн/год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ко Дню металлурга введена в эксплуатацию система аспирации литейного двора доменной печи № 10, а в августе состоится запуск аспирационной установки доменной печи № 9. Назначение установок – улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменных печей, которые являются самыми производительными на ММК. Если начальная запыленность составляла 2500 мг/нм³, то остаточная составит менее 50 мг/нм³, запыленность в рабочей зоне – менее 6 мг/нм³. Общее сокращение выбросов составит 640 тонн пыли в год.

Ожидается, что новые аспирационные установки не только помогут решению экологических задач, но и существенно улучшат условия работы доменщиков ММК.

Основным элементом систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 являются два однотипных электрофильтра, инжиниринг которых выполнен группой «КондорЭко – СФ НИИОГАЗ» (Семибратово, Ярославская область). Электрофильтр имеет две секции и четыре поля, достигая внушительных размеров: высота – 10 метров, ширина – 20 метров, длина – 15 метров. Общая высота электрофильтра вместе с металлоконструкциями превышает 30 метров. Производительность электрофильтра – 800 тыс. м³/час; эффективность очистки – 98%.

Работы по строительству системы аспирации литейного двора доменной печи № 10 начались в декабре 2016 года, печи № 9 – в феврале 2017. Общая стоимость реализации каждого проекта составляет 595 млн рублей. За период строительства на каждом из объектов смонтировано более 1 тыс. тонн металлоконструкций и 500 тонн газоочистного оборудования.

Генеральным подрядчиком выступило АО «ПО Монтажник». Генеральный проектировщик – ОАО «Магнитогорский Гипромез».

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области