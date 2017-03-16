Чт, 16.03.2017, 17:11 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 16:44

ММК увеличил продажи оцинкованного проката в 2016 году на 9%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По итогам 2016 года ОАО «ММК» (Челябинская область) увеличило объемы реализации оцинкованного проката на 9% – об этом в ходе 12-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2017» заявил старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями ММК Вадим Дорофеев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сложная конъюнктура рынка не помешала компании выйти на рекордные объемы реализации на российском рынке: свыше 1 млн тонн оцинкованного проката. Объем поставок проката с полимерным покрытием достиг в прошлом году 322 тыс. тонн. Всего же емкость российского рынка оцинкованного проката в 2016 году составила 2,88 млн тонн, рынка проката с полимерным покрытием – 1,9 млн тонн.

На конференции была представлена производственная и сбытовая политика Магнитки в сегменте проката с покрытиями. Ее главный акцент – ориентация на российский рынок. По итогам 2016 года продажи оцинкованного проката на внутренний рынок России заняли 89% в общем объеме, оставшиеся 11% пошли в страны СНГ и дальнее зарубежье. Продажи проката с полимерным покрытием на внутренний рынок за аналогичный период также составили 89% в общем объеме, оставшиеся 11% отгружены в страны СНГ.

В рейтинге отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт» Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди производителей оцинкованного и окрашенного проката по результатам работы в 2016 году. При этом ММК ожидает дальнейшего увеличения объемов реализации: в настоящее время ведется строительство еще одной линии непрерывного горячего цинкования мощностью до 360 тыс. тонн в год, запуск которой запланирован на 2017 год.

Помимо увеличения объемов и сортамента представленной на рынке продукции, также планируется ряд нововведений, которые будут гарантировать качество продукции для потребителя. В их числе разработка единых стандартов на металлопродукцию с покрытием, что позволит производителям защитить потребителей от недоброкачественной импортной продукции; оснащение всех производственных цепочек проката с покрытием длиномерами; дальнейшее развитие системы пошаговой маркировки проката с полимерным покрытием; развитие электронной торговли.

12-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2017», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт», проходит 16-17 марта в Москве. Традиционно на это мероприятие собираются ведущие участники рынка сталей с покрытиями: производители и переработчики проката, трейдеры, занимающиеся реализацией изделий дальнейшего передела, заводы металлоконструкций, поставщики оборудования и сырья для нанесения покрытий.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 583
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 15:40
Челябинская область вошла в ТОП-5 регионов, где «процветает» безработица
сегодня, 15:10
Председатель совета директором ММК возглавил южноуральскую делегацию на съезде РСПП
сегодня, 13:24
«Уралкуз» признан одобренным поставщиком продукции для вертолетостроения
сегодня, 12:41
«Дом.ru Бизнес» подвел итоги за пять лет работы
вчера, 15:45
Коркинский разрез собираются засыпать шлаком с Троицкой ГРЭС
вчера, 11:40
Дубровский: Ввод в эксплуатацию метро улучшит экологию в Челябинске
вчера, 11:06
КМЭЗ обновил спецтехнику медеплавильного цеха
вчера, 10:45
В РФЯЦ – ВНИИТФ наградили победителей конкурса «Лучший изобретатель»
вчера, 09:28
Южноуральские фермеры могут получить льготные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей
14 марта, 16:37
ВАЖНО. В Минэкономразвития рассказали, что будет с курсом рубля в 2017 году
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость