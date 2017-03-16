ММК увеличил продажи оцинкованного проката в 2016 году на 9%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По итогам 2016 года ОАО «ММК» (Челябинская область) увеличило объемы реализации оцинкованного проката на 9% – об этом в ходе 12-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2017» заявил старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями ММК Вадим Дорофеев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сложная конъюнктура рынка не помешала компании выйти на рекордные объемы реализации на российском рынке: свыше 1 млн тонн оцинкованного проката. Объем поставок проката с полимерным покрытием достиг в прошлом году 322 тыс. тонн. Всего же емкость российского рынка оцинкованного проката в 2016 году составила 2,88 млн тонн, рынка проката с полимерным покрытием – 1,9 млн тонн.

На конференции была представлена производственная и сбытовая политика Магнитки в сегменте проката с покрытиями. Ее главный акцент – ориентация на российский рынок. По итогам 2016 года продажи оцинкованного проката на внутренний рынок России заняли 89% в общем объеме, оставшиеся 11% пошли в страны СНГ и дальнее зарубежье. Продажи проката с полимерным покрытием на внутренний рынок за аналогичный период также составили 89% в общем объеме, оставшиеся 11% отгружены в страны СНГ.

В рейтинге отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт» Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди производителей оцинкованного и окрашенного проката по результатам работы в 2016 году. При этом ММК ожидает дальнейшего увеличения объемов реализации: в настоящее время ведется строительство еще одной линии непрерывного горячего цинкования мощностью до 360 тыс. тонн в год, запуск которой запланирован на 2017 год.

Помимо увеличения объемов и сортамента представленной на рынке продукции, также планируется ряд нововведений, которые будут гарантировать качество продукции для потребителя. В их числе разработка единых стандартов на металлопродукцию с покрытием, что позволит производителям защитить потребителей от недоброкачественной импортной продукции; оснащение всех производственных цепочек проката с покрытием длиномерами; дальнейшее развитие системы пошаговой маркировки проката с полимерным покрытием; развитие электронной торговли.

12-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2017», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт», проходит 16-17 марта в Москве. Традиционно на это мероприятие собираются ведущие участники рынка сталей с покрытиями: производители и переработчики проката, трейдеры, занимающиеся реализацией изделий дальнейшего передела, заводы металлоконструкций, поставщики оборудования и сырья для нанесения покрытий.