ММК представит свою продукцию в Узбекистане

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в Ташкенте (Республика Узбекистан) начинает работу Международная строительная выставка UzBuild-2017, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ММК представит на выставке широкий сортамент металлопродукции. Прежде всего, речь идет продукции строительного назначения, в числе которой сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинкованный прокат и прокат с покрытием, а также метизная продукция.

Среди новинок продуктовой линейки ММК – высокопрочные и износостойкие стали, производимые ОАО «ММК» под маркой MAGSTRONG. Они не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это, в свою очередь, позволяет значительно увеличить межремонтные периоды эксплуатации, снизить простои оборудования, уменьшить металлоемкость изделий и снизить затраты. Данные виды сталей имеют широкие возможности для применения – изготовление и ремонт строительной, карьерной и прочей специальной техники, оборудования для переработки горных пород, оборудования для проходки шахт, нагруженных металлоконструкций и многое другое.

ММК – постоянный участник этой ежегодной специализированной выставки. Это обусловлено большой ролью рынка Средней Азии при поставках металлопродукции комбината в страны СНГ. В 2016 году только в Узбекистан ММК отгрузил около 200 тыс. тонн металлопроката (пятую часть всей отгрузки в страны СНГ).

XVIII Узбекская международная выставка «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция» (UzBuild) проходит с 1 по 3 марта в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» при поддержке министерства внешних экономических связей инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, АК «Узстройматериалы», Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. В прошлом году на UzBuild были представлены 200 экспонентов из 19 стран, мероприятие посетили около 9 тыс. специалистов.