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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 14:44

ММК представит продукцию на форуме и выставке в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представители Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК», Челябинская область) принимают участие в двух крупных мероприятиях, открывшихся 11 апреля в Челябинске – XVII международной выставке «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) и IX международном промышленном форуме «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В рамках промышленно-экономической недели ММК, будучи крупнейшим предприятием Южного Урала, представляет широкий сортамент современной металлопродукции, в том числе импортозамещающей. У машиностроителей, составляющих значительную часть участников выставки, могут вызвать интерес высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали, выпускаемые комбинатом под брендом MAGSTRONG.

Запланировано участие представителей ММК в мероприятиях IX промышленного форума. Так, в Международной пленарной конференции «Формирование кластеров, индустриальных парков и технопарков в Челябинской области: российский и мировой опыт» примет участие директор ООО «ММК-Индустриальный парк» (входит в Группу ОАО «ММК») Владимир Дремов, который познакомит участников конференции с практическими аспектами создания и развития индустриальных парков в Челябинской области на примере «ММК-Индустриальный парк».

Отметим, что IX международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении» и XVII международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя» проходят с 11 по 14 апреля в конгресс-холле челябинского Центра международной торговли. Поддержку мероприятию оказывают министерство промышленности и торговли России, правительство Челябинской области, ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области», АНО «Центр кластерного развития Челябинской области».

Ежегодно в работе Форума и УПЭН принимают участие более 150 компаний, в том числе и зарубежных: из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая и других стран. В рамках международного промышленного форума запланированы мероприятия по актуальным вопросам крупного, среднего и малого бизнеса, инноваций и импортозамещения, российского экспорта, подготовки кадров, энергосбережения, промышленной и экологической безопасности. Традиционно пройдут научно-практические конференции по важнейшим направлениям металлургии и машиностроения, презентации продукции новых участников проекта. Помимо этого, будет функционировать биржа субконтрактинга.

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Теги: ммк, выставка, новости магнитогорска, новости челябинска, промышленность челябинской области
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