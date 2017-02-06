ММК отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованных труб в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году Магнитогорский меткомбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованных труб – это рекорд годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха № 8, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Предыдущий рекорд был установлен по итогам 2013 года, когда на ММК было выпущено 11,3 тыс. тонн оцинкованной трубы. В 2016 году был также достигнут рекордный показатель производства оцинкованных труб за месяц – в апреле их выпуск составил 1 540 тонн.

Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году вошел в строй современный автоматизированный агрегат цинкования швейцарской фирмы Sytco, предназначенный для цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб. Горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.