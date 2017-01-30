ММК отгрузил рекордный объем оцинкованного металлопроката в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) отгрузил потребителям 1 млн 135,5 тыс. тонн товарного оцинкованного металлопроката – это является наивысшим показателем в истории предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление общественных связей комбината.

Предыдущий рекорд – 1 млн 115,7 тыс. тонн – был достигнут на комбинате по итогам 2014 года.

В течение последних 15 лет ММК последовательно наращивает выпуск оцинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 годах введены в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в цехе покрытий. В 2012 году вошла в строй вторая очередь комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, в составе которой – АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования.

Сейчас в ЛПЦ-11 ведется строительство еще одного агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. тонн в год, запуск которого запланирован на июль 2017.

Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает целям ОАО «ММК» по увеличению выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.