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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 13:31

ММК-Метиз расширяет сортамент электродов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ММК-Метиз (ОАО, входит в Группу ОАО «ММК», Магнитогорск, Челябинская область) освоил выпуск электрода марки ЛБ-52МК диаметром 2,6 мм – разработка внедрена в производство в рамках выполнения программы по расширению сортамента, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На сегодняшний день предприятие предлагает покупателям электроды марки ЛБ-52МК четырех диаметров – кроме нового, это электроды 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, предназначенные для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и магистральных труб из углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно. Также они применяются для сварки подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах», – говорится в сообщении.

ОАО «ММК-Метиз» выпускает широкий спектр сварочных материалов с 1949 года. Сегодня электродный цех предприятия – это крупное, современное подразделение завода, оснащенное оборудованием шведской компании ESAB. В настоящее время цех производит более 35 марок электродов. Их высокое качество подтверждает сертификация в системах ГОСТ Р и НАКС.

Ежегодно компания осваивает выпуск нескольких марок электродов, часть из них – оригинальные разработки специалистов ММК-Метиз, уточнили в компании.

Добавим, благодаря внедренной системе качества продукции в электродном цехе обеспечивается стабильность производства электродов на всех этапах изготовления. Все сырье проходит входной контроль по химическому и гранулометрическому составу. Материалы приобретаются только у надежных, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Готовая продукция также проходит все необходимые стадии контроля.

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Теги: ммк, ммк-метиз, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
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