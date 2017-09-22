К проекту ММК подключился инновационный стартап из Екатеринбурга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для изготовления охладителей хвостовых газов на коксохимическом производстве Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) был привлечен стартап из Екатеринбурга – «Нексан», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Екатеринбургская фирма спроектировала и поставила на ММК два аппарата GreenVessel, оборудованные форсунками для непосредственного охлаждения технологического газа. «Нексан» сотрудничает с металлургическим комбинатом с 2015 года. Ранее компания изготовила для ММК титановое теплообменное оборудование, которое заменило устаревшие агрегаты зарубежного производства.

«Урало-Сибирская Компания «Нексан» создана в 2012 году уральским предпринимателем Павлом Блохиным. Сначала фирма была официальным поставщиком теплообменных аппаратов Nexson Group SAS (Франция). С 2013 года компания расширила компетенции и запустила проекты по инжиниринговым решениям для разных отраслей промышленности.