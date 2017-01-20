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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:09

Испытательный центр «Трубодетали» прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Испытательный центр завода «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) получил аттестат Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) о соответствии требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Получение документа подтверждает высокий уровень достоверности и надежности результатов испытаний и измерений, которые проводят специалисты лабораторий предприятия. Среди работ, аттестованных федеральным ведомством, механические испытания, металлография, химический анализ металлов и сплавов, испытания изоляционных покрытий, оценка вредных производственных факторов и многие другие работы. Эксперты Росаккредитации отметили оснащенность центра оборудованием и высокую компетентность персонала.

«Выполняя заказы своих клиентов, любой производитель, в первую очередь, сам должен быть уверен в том, что его продукция соответствует заявленным требованиям, выдерживает необходимые температурные режимы, химические и физические воздействия. Мы рады, что качество нашей работы оценило федеральное ведомство, и намерены в дальнейшем развивать и совершенствовать заводские лаборатории», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Центральная заводская лаборатория (ныне – испытательный центр завода «Трубодеталь») была организована в 1949 году одновременно с комбинатом производственных предприятий треста «Бензинопроводстрой» (ныне АО «Трубодеталь») как лаборатория по испытанию строительных материалов.

В 60-е годы, когда на заводе началось освоение выпуска соединительных деталей трубопроводов, были организована лаборатория механических испытаний и участок по изготовлению образцов. Попутно создаются лаборатория химического анализа и санитарно-промышленная лаборатория.

В 2004 году в связи с изменением организационной структуры центральная заводская лаборатория была переименована в испытательный центр и для контроля качества изоляционных покрытий была создана лаборатория изоляционных покрытий. Сегодня в состав испытательного центра «Трубодетали» входят пять лабораторий: механическая, металлографии, химическая, санитарно-промышленная, а также лаборатория изоляционных покрытий.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»

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Теги: трубодеталь, промышленность челябинской области
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