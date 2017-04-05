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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 13:06

Инвесторов в «Малую Сосновку» будет привлекать DEGA Development


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

DEGA Development (дочернее предприятие ведущего швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group) займется привлечением инвесторов в индустриальный парк «Малая Сосновка» (Челябинская область) – компания рассчитывает за два года найти для проекта не менее 1 млрд рублей инвестиций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

DEGA Development подписала с областным Агентством инвестиционного развития соглашение, в рамках которого будет развивать промышленную площадку близ Челябинска. Речь идет об участке 73 га в индустриальном парке «Малая Сосновка». Проект вошел в портфель DEGA Development на условиях партнерской франшизы, компания возьмет на себя функции по привлечению новых резидентов на площадку.

«В будущем на территории парка будут размещены предприятия агропромышленного комплекса, легкой промышленности и легкого машиностроения, а также фармацевтические заводы. Согласно генплану развития промышленной площадки резиденты парка обеспечат рабочими местами свыше 1 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В данный момент резидентами парка являются «ИН Парк-Челябинск», «Оптимум» и «Фабрика шнуров».

На сегодняшний день площадка обеспечена газом, электроэнергией, необходимыми системами водоснабжения и водоотведения. «Мы планируем привлечь не менее 1 млрд частных инвестиций в парк на протяжении 2017-2018 годов», – сообщила директор по коммуникациям сети индустриальных парков DEGA Development Анна Букринская. По ее словам, площадка привлекательна для инвесторов из Европы с точки зрения ее уникального расположения.

«В непосредственной близости от парка находится крупнейший логистический хаб, благодаря которому доставка товаров в Китай занимает не более 10 дней. Учитывая заинтересованность европейского бизнеса в выходе на китайский и другие азиатские рынки, локализация производства в Челябинской области очень выгодна предпринимателям из Европы в плане снижения операционных и транспортных издержек», – пояснила Букринская.

«Площадка, которую мы будем развивать совместно с DEGA Development, может быть интересна инвесторам с точки зрения высокотехнологичной глубокой переработки сырьевых ресурсов, ведь регион – монополист в России по добыче и переработке графита, магнезита, талька, металлургического доломита, здесь более 300 месторождений железных и медно-цинковых руд, золота, огнеупорного сырья, графита и кварца», – рассказал директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

Кроме того, по его словам, в регионе стоимость электроэнергии для производственных предприятий является одной из самых низких в стране.

«В Челябинской области также действуют меры государственной поддержки бизнеса. В частности, для инвесторов, включая участников региональных инвестиционных проектов, предусмотрены льготы по налогу на прибыль и на имущество, предлагаются целевые займы регионального ФРП, поручительства областного Фонда развития МСП, гранты на развитие животноводческих ферм, софинансирование мероприятий по техническому перевооружению и внедрению инноваций», – прокомментировал Лобко.

Он также отметил, что заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), предусмотренное действующим законодательством РФ и региона, гарантирует инвестору стабильность налоговой нагрузки и правового поля на период до 10 лет. «Важно, что привлечение инвестиций и реализация промышленного потенциала территории являются приоритетами в работе губернатора Челябинской области. Все эти факторы в совокупности должны сыграть определяющую роль в процессе привлечения резидентов в индустриальный парк "DEGA-Челябинск"», – подчеркнул Анатолий Лобко.

Индустриальный парк «Малая Сосновка» строится в Челябинской области с 2011 года.

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Теги: челябинская область, инвестиции, экономика, малая сосновка
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