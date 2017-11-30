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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 15:15

Фортум уличили в антиконкурентном сговоре с ООО «Промтехэкспертиза»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «Фортум» уличили в антиконкурентном сговоре с ООО «Промтехэкспертиза» – фирма вне конкурса получила контракты на 90 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.

«В ходе масштабной работы, в том числе внезапных проверок, известных как "рейды на рассвете", установлено, что указанные хозяйствующие субъекты заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области. Допсоглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания данных услуг до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Также поменялись объем, сроки и, соответственно, стоимость договора, которая увеличилась с 10 млн до 100 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Заключение указанных соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить необходимые ПАО «Фортум» работы, возможно и за меньшую сумму, были созданы препятствия доступу на вышеназванные товарные рынки.

«При этом Фортум шесть раз объявлял закупки на заключение договоров на оказание данных услуг, на участие в которых подавали заявки от трех до 10 хозяйствующих субъектов. Однако затем компания их отменяла, поскольку поданное количество заявок могло препятствовать победе ООО "Промтехэкспертиза"», – уточнили в УФАС.

Соглашение привело к ограничению конкуренции на рынках контроля металла, проведения технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, принадлежащих Фортуму на праве собственности в Челябинской, Тюменской областях и ХМАО. Компаниям выдано предписание прекратить участие в соглашении, ограничивающем конкуренцию на данных рынках, и не допускать подобных действий в дальнейшем.

В отношении Фортума и «Промтехэкспертизы» компаний будет возбуждено административное дело. Им грозит «оборотный» штраф – от 0,01 до 0,05 размера суммы выручки от реализации услуги.

В ведомстве добавили, что обе компании имеют право оспорить решение и предписание в случае несогласия с ними.

Теги: конкуренция, фортум, челябинское уфас, сговор
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