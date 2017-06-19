Пн, 19.06.2017, 11:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 11:20

Экологическую безопасность металлургических предприятий обсудят на ММК


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 100 экспертов примут участие в научно-технической конференции, посвященной экологической безопасности, которая состоится 20-21 июня в Магнитогорске (Челябинская область) – ее организаторами выступают градообразующий меткомбинат (ПАО «ММК») и администрация города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Конференция «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов» посвящена Году экологии в России. На конференции предусмотрена работа секций, посвященных проблемам снижения промышленных выбросов предприятий и загрязнения атмосферного воздуха; проблемам снижения сбросов промышленных предприятий в водные объекты; проблемам организации работы с отходами промышленных предприятий и рекультивации нарушенных земель, а также вопросам системы экологического менеджмента и организации природоохранной деятельности на предприятиях. Докладчикам будет предоставлена возможность экспонировать продукцию на стендах.

В НТК примут участие руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения из Магнитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми и других городов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.

Знакомство участников конференции с природоохранной деятельностью ПАО «ММК» не ограничится докладами представителей Магнитки. В рамках мероприятия запланирована экскурсионная программа, предусматривающая посещение природоохранных объектов Магнитогорского металлургического комбината. В частности, планируется ознакомить гостей с работой лаборатории контроля атмосферного воздуха, посетить природоохранные объекты стана 5000 и листопрокатного цеха № 11, кислородно-конвертерного, доменного и электросталеплавильного цехов.

Предполагается и знакомство с сероулавливающей установкой № 2 аглоцеха ММК. Стоимость проекта по ее реконструкции, завершенного в этом году, превысила 3,8 млрд рублей. В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающих очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%, что соответствует высочайшим стандартам Евросоюза.

НТК пройдет на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» (Магнитогорск, ул. Калинина, 18).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, экология, конференция, промышленность челябинской области, год экологии
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

17 июня, 13:00
Остановки в Челябинске предлагают снабдить туалетами и оборудовать банкоматами
16 июня, 17:15
На Южном Урале 17 начинающих фермеров выиграли гранты на развитие
16 июня, 15:25
Распределительный центр сети «Детский мир» появится на базе ТЛК «Южноуральский»
16 июня, 11:57
На поддержку аграриев Южного Урала направят более 700 млн рублей
16 июня, 10:03
Челябинская область и провинция Хэйлунцзян наладят прямое внешнеторговое взаимодействие
16 июня, 09:50
Директор Торгового дома ММК награжден Почетным знаком РСПМ
15 июня, 18:21
ВАЖНО. Путин: Решение о повышении пенсионного возраста еще не принято
15 июня, 18:04
Китайская корпорация подключилась к реализации проекта скоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург
15 июня, 17:15
Китай создаст на Южном Урале зону технико-экономического развития сельского хозяйства
15 июня, 15:17
Минсельхоз Челябинской области определил направления развития аграрного сектора до 2035 года
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость