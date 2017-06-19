Экологическую безопасность металлургических предприятий обсудят на ММК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 100 экспертов примут участие в научно-технической конференции, посвященной экологической безопасности, которая состоится 20-21 июня в Магнитогорске (Челябинская область) – ее организаторами выступают градообразующий меткомбинат (ПАО «ММК») и администрация города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Конференция «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов» посвящена Году экологии в России. На конференции предусмотрена работа секций, посвященных проблемам снижения промышленных выбросов предприятий и загрязнения атмосферного воздуха; проблемам снижения сбросов промышленных предприятий в водные объекты; проблемам организации работы с отходами промышленных предприятий и рекультивации нарушенных земель, а также вопросам системы экологического менеджмента и организации природоохранной деятельности на предприятиях. Докладчикам будет предоставлена возможность экспонировать продукцию на стендах.

В НТК примут участие руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения из Магнитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми и других городов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.

Знакомство участников конференции с природоохранной деятельностью ПАО «ММК» не ограничится докладами представителей Магнитки. В рамках мероприятия запланирована экскурсионная программа, предусматривающая посещение природоохранных объектов Магнитогорского металлургического комбината. В частности, планируется ознакомить гостей с работой лаборатории контроля атмосферного воздуха, посетить природоохранные объекты стана 5000 и листопрокатного цеха № 11, кислородно-конвертерного, доменного и электросталеплавильного цехов.



Предполагается и знакомство с сероулавливающей установкой № 2 аглоцеха ММК. Стоимость проекта по ее реконструкции, завершенного в этом году, превысила 3,8 млрд рублей. В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающих очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%, что соответствует высочайшим стандартам Евросоюза.

НТК пройдет на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» (Магнитогорск, ул. Калинина, 18).