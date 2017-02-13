Долги граждан и организаций за тепло в Челябинской области составили 2,5 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области долги граждан и организаций за тепло составили 2,5 млрд рублей – от этого, по словам специалистов, страдает вся цепочка вплоть до добытчиков газа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отметил директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов, счет за тепловую энергию самый большой в структуре всех коммунальных платежей. Следовательно, проблема задолженности «самая впечатляющая» среди ресурсников, работающих на рынке.

На сегодняшний день долги населения и юридических лиц превышают 2,5 млрд рублей. По словам Лобанова, это провоцирует отсутствие средств для расчета с поставщиками и перевозчиками ресурса, и «эта цепочка идет от потребителя до работника на добыче газа».