Для молодежи Южного Урала построят центр инновационного творчества

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске может появиться Центр молодежного инновационного творчества – площадка станет основой для реализации, проверки и коммерциализации идей на современном оборудовании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

Центр молодежного инновационного творчества будет работать вместе с музеем занимательной науки «Экспериментус» и развивать техническое и научное творчество школьников и студентов.

«Челябинск – это технологический город. Нужно развивать и использовать наш передовой научный потенциал. Нефть когда-нибудь кончится, поэтому мы должны создавать и продавать интеллектуальную собственность. ЦМИТ может стать подходящей для этого площадкой», – рассказал основатель и куратор музея занимательной науки «Экспериментус» Антон Семенов.

ЦМИТ будет предоставлять детям и молодежи бесплатный доступ к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей, а также поддерживать разработку перспективных видов продукции и технологий, развития предпринимательства и поддержки молодых людей в их профессиональной самореализации.

Идею создания Центра уже одобрил вице-губернатор Руслан Гаттаров. «Одной из задач реализации Национальной технологической инициативы в регионе является развитие талантов для высокотехнологичных отраслей. Челябинской области нужны такие проекты. Мы поддерживаем начинания, которые позволяют детям и молодым людям раскрывать свой потенциал. Появление такого центра стимулирует их интерес к науке и технике. Более того, ЦМИТ может стать площадкой по созданию нужных региону компетенций, по воспитанию талантливых высокотехнологичных кадров, которые будут развивать робототехнику, создавать и реализовывать инновационные проекты в нашем регионе. Часть из них уйдет в бизнес, часть инноваторов мы будем привлекать в органы власти», – сказал, в частности, Руслан Гаттаров.

Центр будет проводить бесплатные групповые экскурсии с интересными интерактивными заданиями и обучение основам моделирования деталей. Кто захочет дальше развиваться в этом направлении, сможет посещать кружок робототехники, цифрового производства деталей, 3D-моделирования, создания прототипов и другие.

Если проект будет одобрен губернатором Борисом Дубровским и федеральным Минэкономразвития, южноуральский ЦМИТ получит субсидию на приобретение оборудования и компьютерной техники.

Фото пресс-службы Минэкономразвития Челябинской области