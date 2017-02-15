Чистая прибыль ММК за 2016 год составила 1,1 млрд долларов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чистая прибыль Группы ММК за 2016 год составила 1,1 млрд долларов США – данный показатель увеличился к уровню прошлого года более чем в 2,5 раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Рентабельность по EBITDA за 2016 год составила 34,7%, превысив показатель 2015 года и оставаясь на максимальном уровне с 2007 года. Свободный денежный поток за прошлый год составил 728 млн долларов. Чистая прибыль – 1 млрд 111 млн долларов, увеличившись к уровню предыдущего периода более чем в 2,5 раза.

На фоне высоких показателей доходности и снижения долговой нагрузки менеджмент компании принял решение рекомендовать Совету директоров выплатить в виде дивидендов 60% от свободного денежного потока за второе полугодие 2016 года.

Рост коэффициента выплаты не только увеличит участие акционеров в доходах компании, но и позволит распределить между акционерами часть прибыли, полученной от реализации пакета акций FMG. Продолжая придерживаться стратегии максимизации доходности на акционерный капитал, менеджмент планирует вынести на Совет директоров ОАО «ММК» вопрос об увеличении коэффициента выплаты дивидендов в дивидендной политике до уровня не менее 50% от свободного денежного потока.

По итогам 12 месяцев 2016 года (к аналогичному периоду 2015) выручка компании снизилась на 3,6% к уровню прошлого года. Такая динамика связана с более низкими ценами реализации (снижение составило 20 долларов США на тонну или – 4,4%) по итогам года. Показатель EBITDA, скорректированный на эффект от реализации оставшейся части пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG), остался практически на уровне прошлого года и составил 1 641 млн долларов США, обеспечив маржу на уровне 29,1%.

Источниками погашения долга в прошлом году являлись операционный денежный поток, поступления денежных средств от продажи пакета акций Fortescue Metals Group (FMG) и остатки денежных средств на счетах компании. В результате на долг компании снизился на 1 млрд 347 млн долларов США относительно уровня на конец 2015 года и составил 500 млн долларов США. Чистый долг на конец 2016 года составил 192 млн долларов США, сократившись на 82,9% или 932 млн долларов США относительно уровня на конец прошлого года. Снижение уровня чистого долга обеспечило по итогам 2016 года показатель Чистый долг/EBITDA на уровне х0,1. В течение 2017 года компания планирует поддерживать долг на текущем уровне.

Всего за 12 месяцев 2016 года в основные средства было инвестировано 463 млн долларов США, что на 33,0% выше показателя за 2015 год. Увеличение объема инвестиций связано с реализацией в течение года проекта по строительству линии непрерывного оцинкования и началом строительства агломерационной фабрики.

В начале 2017 года на фоне сезонного снижения спроса на сталь на внутреннем рынке компания запланировала ремонты доменной печи и конвертера. Ожидается, что на финансовые показатели первого квартала 2017 года. Будут оказывать давление более высокая база цен на коксующийся уголь и сезонное повышение котировок на металлический лом. В целом менеджмент компании ожидает, что в 2017 году спрос на сталь в России может быть на 1-2% выше уровня прошлого года, что позволит компании сохранить объемы реализации. Также, после завершения инвестиционного цикла, в 2017 году планируется нарастить объемы добычи коксующихся углей на шахтах Белона на 600 тыс. тонн.